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Главная » НОВОСТИ » К Новому году в Мурманской области подорожали куриные яйца
 
 
 
 
30 Декабря 2016 года, 14:28

К Новому году в Мурманской области подорожали куриные яйца


МУРМАНСК/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ — За период с 20 по 26 декабря в Мурманской области на 0,7% подешевели сахарный песок и гречневая крупа-ядрица, об этом свидетельствуют данные Мурманскстата.

Наибольшее увеличение цен отмечено на куриные яйца, они подорожали на 1,6%. Кроме того, на 1,3% выросла цена на яблоки, на 1,1% — на репчатый лук , на 0,9% — на сливочное масло, хлеб из ржаной муки и ржано-пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов и картофель. Чёрный байховый чай и белокочанная капуста выросли в цене на 0,8%, а пастеризованное молоко — на 0,7%. Цена на подсолнечное масло снизилась на 0,5%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

 

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