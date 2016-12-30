Как пережить праздничное застолье: советы мурманских докторов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год. Фоторепортаж Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год. Фоторепортаж
Режим работы медучреждений Мурманска в новогодние каникулы Режим работы медучреждений Мурманска в новогодние каникулы
Lexus: элитный, элегантный, энергичный! Lexus: элитный, элегантный, энергичный!
Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года
Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить! Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 30.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,8887
-0,4465
1 USD
Доллар США
60,2730
-0,3939
1 EUR
Евро
63,0214
-0,4665
10 NOK
Норвежских крон
69,3136
-0,3680
10 SEK
Шведских крон
65,7938
-0,0040
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
3.0 м/с
давление 743.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Режим работы Почты России в праздничные дни
30 Декабря 2016, 13:12
Режим работы Почты России в праздничные дни
Определены места для запуска фейерверков по Мурманской области
30 Декабря 2016, 11:50
Определены места для запуска фейерверков по Мурманской области
Валерий Перетрухин: Мурманский роддом №3 продолжит работу
30 Декабря 2016, 11:37
Валерий Перетрухин: Мурманский роддом №3 продолжит работу
Расходы на чествование ветеранов повысятся до 4000 рублей на одного человека
30 Декабря 2016, 10:22
Расходы на чествование ветеранов повысятся до 4000 рублей на одного человека
 
 
 
 

Самое читаемое

Роддом № 3 В Мурманске закрывают?
29 Декабря 2016, 21:23
Мэр Мурманска остался недоволен уборкой снега во дворах
29 Декабря 2016, 16:24
«Нордавиа» увеличивает количество рейсов в период новогодних каникул
29 Декабря 2016, 16:00
В небе над Мурманском появились перламутровые облака
30 Декабря 2016, 11:27
Режим работы катков в новогодние праздники
29 Декабря 2016, 16:50
Командующий Северным флотом поздравил семьи тех, кто находится в дальних походах
29 Декабря 2016, 16:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Как пережить праздничное застолье: советы мурманских докторов
 
 
 
 
30 Декабря 2016 года, 15:00

Как пережить праздничное застолье: советы мурманских докторов


МУРМАНСК/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Новогодние праздники традиционно сопровождаются застольем, во время которого культура питания и пития, как правило, напрочь забывается. Это может стать тяжелым ударом по органам пищеварения и серьезно подпортить впечатление от праздника.

Чтобы избежать головной боли и пищевых расстройств, следует придерживаться элементарных правил. О них «Би-порту» рассказали главный врач Мурманского Многопрофильного центра имени Н. И. Пирогова Олег Минин и гастроэнтеролог МПЦ Олимпиада Жук.

Зачастую люди за новогодним столом стремятся перепробовать абсолютно все представленные блюда. Олег Минин, однако, предупреждает, что так делать не стоит: количество пищи, которое вы употребляете в новогодний вечер, не должно превышать количество пищи, которую вы употребляете ежедневно. И по составу она также не должна сильно отличаться.

«Главный принцип употребления умеренного количества пищи – в новогоднюю ночь нужно есть, а не объедаться, тогда все будет в порядке», - отметил главврач.

Олимпиада Жук добавила, что тяжелую пищу стоит постараться заменить альтернативными продуктами. Например, сок из пакетов можно заменить домашним морсом или компотом, а вместо студня приготовить заливное. Майонез, если он все же необходим, должен содержать наименьшее количество уксуса, специй и консервантов.

«Добавьте в новогоднее меню ананасы, они расщепляют жиры. Груши понижают уровень сахара, а грейпфруты усилят выделение желудочного сока», - дала совет гастроэнтеролог.

Если вы все же чувствуете себя плохо после застолья, можно принять ферменты – например, Фестал или Мезим.

Еще один спутник новогодней ночи – алкоголь, который появляется на столах у многих россиян. Олег Минин подчеркнул, что главное требование к горячительным напиткам – их высокое качество. Конечно, важно и количество: главврач советует «не более 200-300 мл слабого алкоголя в течение четырех часов, а насчет крепкого – всё измеряется в условных единицах, 50-100 г».

«Конечно, все зависит от индивидуальных показателей: от массы тела, от переносимости алкоголя и т. д. Главное, что не нужно делать – пытаться выпить как можно больше. Тогда наступает стадия опьянения, которую нужно избегать», - подчеркнул Олег Минин.

К сожалению, не все смогут избежать похмелья. По словам главврача, помочь может промывание желудка, например, слабым раствором марганца, или очистительная клизма. После промывания эффективен будет активированный уголь или популярное народное средство – рассол. Если кроме тошноты и головной боли появляются объективные изменения сознания, пульса, дыхания или давления, то следует обратиться к врачу (график дежурства учреждений здравоохранения опубликован на нашем сайте).

«После новогодних каникул больницы просто заполнены: панкреатиты, обострение язвенной болезни, колиты, повышенное давление и т.д. Это является прямым последствием несоблюдения элементарных правил», - сказал Олег Минин.

Врачи Мурманского многопрофильного медицинского центра им. Пирогова и редакция информационного агентства «Би-порт» желает уважаемым читателям здорового нового года!

Фото: LiveInternet

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Новогодние каникулы: что работает, где отдыхать и как пережить. Шпаргалка от «Би-порта»
2.
К Новому году в Мурманской области подорожали куриные яйца
3.
Марина Ковтун поздравила жителей области с Новым годом
4.
Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год
5.
Определены места для запуска фейерверков по Мурманской области
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2016
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта