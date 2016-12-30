Как пережить праздничное застолье: советы мурманских докторов

30 Декабря 2016 года, 15:00

МУРМАНСК/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Новогодние праздники традиционно сопровождаются застольем, во время которого культура питания и пития, как правило, напрочь забывается. Это может стать тяжелым ударом по органам пищеварения и серьезно подпортить впечатление от праздника.

Чтобы избежать головной боли и пищевых расстройств, следует придерживаться элементарных правил. О них «Би-порту» рассказали главный врач Мурманского Многопрофильного центра имени Н. И. Пирогова Олег Минин и гастроэнтеролог МПЦ Олимпиада Жук.

Зачастую люди за новогодним столом стремятся перепробовать абсолютно все представленные блюда. Олег Минин, однако, предупреждает, что так делать не стоит: количество пищи, которое вы употребляете в новогодний вечер, не должно превышать количество пищи, которую вы употребляете ежедневно. И по составу она также не должна сильно отличаться.

«Главный принцип употребления умеренного количества пищи – в новогоднюю ночь нужно есть, а не объедаться, тогда все будет в порядке», - отметил главврач.

Олимпиада Жук добавила, что тяжелую пищу стоит постараться заменить альтернативными продуктами. Например, сок из пакетов можно заменить домашним морсом или компотом, а вместо студня приготовить заливное. Майонез, если он все же необходим, должен содержать наименьшее количество уксуса, специй и консервантов.

«Добавьте в новогоднее меню ананасы, они расщепляют жиры. Груши понижают уровень сахара, а грейпфруты усилят выделение желудочного сока», - дала совет гастроэнтеролог.

Если вы все же чувствуете себя плохо после застолья, можно принять ферменты – например, Фестал или Мезим.

Еще один спутник новогодней ночи – алкоголь, который появляется на столах у многих россиян. Олег Минин подчеркнул, что главное требование к горячительным напиткам – их высокое качество. Конечно, важно и количество: главврач советует «не более 200-300 мл слабого алкоголя в течение четырех часов, а насчет крепкого – всё измеряется в условных единицах, 50-100 г».

«Конечно, все зависит от индивидуальных показателей: от массы тела, от переносимости алкоголя и т. д. Главное, что не нужно делать – пытаться выпить как можно больше. Тогда наступает стадия опьянения, которую нужно избегать», - подчеркнул Олег Минин.

К сожалению, не все смогут избежать похмелья. По словам главврача, помочь может промывание желудка, например, слабым раствором марганца, или очистительная клизма. После промывания эффективен будет активированный уголь или популярное народное средство – рассол. Если кроме тошноты и головной боли появляются объективные изменения сознания, пульса, дыхания или давления, то следует обратиться к врачу (график дежурства учреждений здравоохранения опубликован на нашем сайте).

«После новогодних каникул больницы просто заполнены: панкреатиты, обострение язвенной болезни, колиты, повышенное давление и т.д. Это является прямым последствием несоблюдения элементарных правил», - сказал Олег Минин.

Врачи Мурманского многопрофильного медицинского центра им. Пирогова и редакция информационного агентства «Би-порт» желает уважаемым читателям здорового нового года!

Фото: LiveInternet