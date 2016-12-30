Новогодние каникулы: что работает, где отдыхать и как пережить. Шпаргалка от «Би-порта»

30 Декабря 2016 года, 15:15

МУРМАНСК/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – До начала продолжительных новогодних каникул остаются сутки. ИА «Би-порт» традиционно подготовил памятку о том, как не потеряться на праздниках. Итак.

Новогодние каникулы для большинства северян начинаются 31 декабря. Согласно постановлению правительства, первый официальный рабочий в 2017-м году придётся на понедельник, 9 января. До этой даты большинство предприятий будет работать по временным графикам.

В новогоднюю ночь движение автотранспорта в центре Мурманска будет ограничено (график и места перекрытий опубликованы здесь). Во избежание переплаты за проезд на такси мы рекомендуем пользоваться общественным транспортом, который будет работать всю ночь. Обратите внимание, что с боем курантов наступит не только новый год, но и новый тариф на проезд в автобусах и троллейбусах – 28₽/поездка. А о том, какие ещё законы поменяются в новогоднюю ночь – читайте подробный материал «Би-порта».

В полвторого ночи 1 января 2017 года на площади Пяти углов начнётся театрализованное интерактивное представление, которое ориентировочно к двум часам завершится праздничным фейерверком (его будут давать с ул. Буркова). Напомним также, что согласно постановлению областного правительства от 2008 года, в регионе определены специальные места, где в ночь нового года можно запускать бытовые фейерверки.

Обратите внимание, что 1 января многие промтоварные магазины закрыты, а продуктовые откроются не ранее полудня. Исключения составят сетевые гипермаркеты и аптеки, две из которых будут работать круглосуточно, а остальные – по особому графику.

Главный врач Мурманского клинического комплекса им. Пирогова Олег Минин и ИА «Би-порт» настоятельно рекомендуют не налегать на спиртное и не усердствовать с пищей за новогодним столом. Но если вдруг возникнет необходимость обратится за медицинской помощью, воспользуйтесь этой ссылкой. По просьбе агентства, доктор Минин рассказал о чём нужно помнить, садясь за стол.

Одним из хороших способов релаксации и снятия постновогоднего синдрома считается плавание. Оба мурманских бассейна работают на каникулах и будут рады видеть мурманчан в своих чашах: Авангард со 2 января, а мурманской плавательный – с 3-го.

Мурманские стадионы, на зиму переоборудованные под катки, в новогодние праздники будут принимать мурманчан с утра до вечера, за исключением 1 и 7 января. Бесплатно прокатиться на коньках можно на стадионах «Льдинка» и «Юность», их режим работы будет зависеть от погодных условий.

Ёлочные игрушки, мишура, дождик, и даже сердобольные друзья, кормящие с новогоднего стола вашего питомца, могут стать неприятной причиной для обращения к ветеринарам. Руководитель мурманской клиники для животных «Иветас» Сергей Выгонюк рекомендует заранее позаботится о ветпрепаратах первой помощи. Расписание работы ветклиник Мурманска – здесь.

На каникулах дежурном режиме будут работать отделения Сбербанка и Почты России. Сбербанк будет закрыт 1 и 7 января. В эти дни мурманчанам рекомендуется пользоваться киосками самообслуживания, банкоматами и онлайн-сервисами. В другие дни по области будет дежурить около 40 отделений, половина из которых – в Мурманске. Отделения почтовой связи в Мурманской области 1, 2 и 7 января также будут закрыты, а 3, 4, 5, 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда России. По согласованию с ПФ РФ доставка и выплата пенсий будет производиться начиная с 3 января.

В канун и во время новогодних праздников основной региональный перевозчик - авиакомпания «Нордавиа» увеличила количество рейсов в столицы – Москву и Санкт-Петербург. Благодаря удобной стыковке мурманчане могут с комфортом добраться, например, до горнолыжного курорта на Красной Поляне. Тем же, кто предпочитает красоты севера, по душе придутся разнообразные мероприятия, подготовленные местными компаниями – на горнолыжных склонах во всю идёт сезон, с удовольствием принимает гостей знаменитая кировская «Снежная деревня».

Традиционно в период новогодних праздников усиливаются меры общественной безопасности. Кроме того, в регионе приняты необходимые меры для обеспечения устойчивой работы коммунальных служб в период праздников. По ссылке размещена информация с необходимыми телефонами ресурсоснабжающих организаций и Единых дежурных диспетчерских служб (ЕДДС) области.

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