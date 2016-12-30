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Главная » НОВОСТИ » К Новому году «МегаФон» запустил 4G в Мончегорске и Кандалакше
 
 
 
 
30 Декабря 2016 года, 16:00

К Новому году «МегаФон» запустил 4G в Мончегорске и Кандалакше

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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ — «МегаФон» запустил сеть 4G в Мончегорске и Кандалакше. Скорость для абонентов поднимется до 150 Мбит/с и станет в 5-10 раз больше, чем в сети 3G.

Напомним, что в этом году «МегаФон» значительно расширил сеть четвертого поколения в Мурманской области. В начале осени рядом с Мурманском, Североморском и Апатитами на карте покрытия 4G появились Кировск, Полярные Зори, Кола, Снежногорск, Полярный. К концу года высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям Мурмашей, Оленегорска, Никеля, Заполярного, Заозерска, Гаджиево и Видяево.

Теперь высокие скорости 4G доступны как в больших городах, так и там, где число постоянных жителей невелико. Это не только позволит всегда оставаться на связи в суровых условиях Заполярья, но и положительно скажется на инвестиционной и туристической привлекательности всего Мурманского региона», - отметил директор Мурманского отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко, подчеркнув, что сеть 4G готова к нагрузкам и зимние каникулы абоненты «МегаФона» провести высокотехнологично и с комфортом.

Чтобы начать пользоваться скоростным интернетом, необходимо убедиться, что ваша SIM-карта и мобильное устройство работают в сети 4G/LTE «МегаФона». Следует набрать на телефоне команду *507# и нажать клавишу вызова. Нужная информация придет в ответном сообщении. Если потребуется замена прежней SIM на новую USIM-карту с поддержкой 4G, это можно будет сделать бесплатно в любом салоне связи «МегаФона». Здесь же консультанты помогут подобрать тариф или опцию для комфортной работы в Сети, а также выбрать новое современное устройство с поддержкой 4G.

«МегаФон» желает северянам с оптимизмом смотреть в будущее, искренне верить в лучшее, в удачу и успех, реализовывать намеченное. Пусть будет больше в Новом году интересных встреч и ярких событий, пусть каждого окружает тепло и любовь родных и друзей, а в доме пусть будут все счастливы и здоровы.

«Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом, дорогие земляки, северяне, наши абоненты и те, кто готовится ими стать. Благодарим вас за доверие», - отмечает Владимир Чуйко.

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