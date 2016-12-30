Мурманский визовый центр на каникулах будет работать в особом режиме

30 Декабря 2016 года, 16:15

МУРМАНСК/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ — В период новогодних каникул Сервисный Визовый центр в Мурманске работает в особом режиме. С 31 декабря по 2 января центр будет закрыт.

С 3 по 5 января будут приниматься и выдаваться документы только по направлениям Финляндия и Норвегия. Окно выдачи и прием документов будут работать с 11:00 до 15:00, консульские заявления и туристические агентства будут приниматься с 11:00 до 13:00.

6 января документы будут приниматься только по направлению Норвегия. Окно выдачи и прием документов будут также работать с 11:00 до 15:00, турагентства будут приниматься с 11:00 до 13:00

С 9 января центр перестанет принимать документы по направлению Дания, в остальном работа будет проходить по обычному расписанию.