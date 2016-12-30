График работы катков Мурманской области в новогодние праздники

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о работе катков в новогодние праздники
Стадион «Строитель» (Мурманск)
Вход от 150 до 250 рублей.
Расписание:
30 декабря – с 19:00 до 22:00
31 декабря и 01 января – выходной
2-6 января – с 18:00 до 22:00
7 и 8 января – с 17:00 до 22:00
Спорткомплекс «Авангард» (Мурманск)
Вход бесплатный.
Расписание:
31 декабря и 1, 2, 7 января – выходной
3-6, 8 января с 12:00 до 22:00
Открытый каток в Долине Уюта (Мурманск)
Вход от 60 до 100 рублей.
Расписание:
31 декабря и 1, 2 января – выходной
3-8 января с 13:00 до 20:00
Центральный стадион профсоюзов (Мурманск)
Вход от 150 до 200 рублей.
Расписание:
31 декабря и 1 января – выходной
2-8 января с 15:00 до 22:00
Закрытый каток в Ледовом Дворце Спорта (Мурманск)
Вход от 110 до 150 рублей.
Расписание:
1, 2, 7 января выходные
3, 4, 5, 8 января - с 16:30 до 21:15
6 января - с 15:15 до 21:15
Городской каток Кировска
Кировск, ул. 50 лет Октября, 6
8(81531) 32-845
Крытый каток в ДЮСШ «Юность» (Апатиты)
Расписание:
1 января выходной
2 января с 17:30 до 20:00
3-8 января с 16:00 до 20:00
Академический каток (Апатиты, ул. Ферсмана, 43а)
Расписание:
Ежедневно с 12:00 до 21:00
Ледовый каток Кольской АЭС (Полярные Зори)
г. Полярные Зори, ул. Строителей, 9
Расписание:
3-8 января с 17:00 до 19:30
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