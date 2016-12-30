Инфляция 2016 года стала минимальной за всю новейшую историю России

30 Декабря 2016 года, 16:45

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Инфляция по стране в декабре 2016 года, по предварительной информации Росстатата, составила 0,4%. В целом за уходящий год она равняется 5,4% – это минимальный показатель за всю новейшую историю страны. Для сравнения: в 2015 году инфляция составляла 12,9%.

Федеральная служба статистики сообщает, что данные получены на основании еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 276 городах. Окончательные сведения об индексе будут предоставлены 10 января 2017 года.

«Во многом это объясняется существенным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд. При этом темп уменьшения реальных доходов людей в 2016 году ускорился почти до 6% с 3,2% в 2015 году и 0,7% в 2014 году», – комментирует «Интерфакс».

Отметим, что продовольственные товары в этом месяце подорожали на 0,6%, а в целом за год – на 4,6%. В 2015 году эта цифра составляла 14%.

Фото: Svopi.ru