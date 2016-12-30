Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии дальнейшее сотрудничество

РОССИЯ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё.
Главы стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая предстоящие контакты на высшем и других уровнях, а также мероприятия, посвящённые столетию независимости Финляндии в 2017 году.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг урегулирования сирийского кризиса и другим международным темам.
Напомним, что в 2017 году Финляндия станет председателем Арктического совета. В течение следующих двух лет стране предстоит принять на себя ответственность за сохранение диалога между арктическими странами.
Фото: finugor.ru