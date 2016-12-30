Мурманские атомные ледоколы встретят Новый год в Арктике

31 Декабря 2016 года, 09:20

РОССИЯ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ - Атомные ледоколы Росатомфлота «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач» встретят 2017 год в Арктике. Экипаж атомного ледокола «Вайгач» встретит новогодние праздники за проводкой судов в Западном секторе Арктики. Для всех членов экипажа будет подготовлен праздничный стол.

«Надеемся, что в предпраздничный вечер нам удастся хоть ненадолго связаться с родными и близкими по мобильной связи, - говорит капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин. - А также поймать телевизионный сигнал, чтобы во время отдыха собраться у голубого экрана».

Атомный ледокол «50 лет Победы» более четырех месяцев работает в высоких широтах. К Новому году экипаж установил украшенные искусственные елки в общедоступных местах и даже в машинном отделении. На судне готовится традиционный праздничный концерт.

«В новогоднюю ночь вахта, вероятно, будет вести караван из трех судов, надеюсь, уже в Карском море, - отмечает капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов. - Думаю, Дед Мороз со Снегурочкой первыми посетят нас, так как мы, скорее всего, будем самыми близкими к Северному полюсу».

Ледокол «Таймыр» в праздник тоже будет находиться в Карском море в Обской губе. Как и «50 лет Победы», он занят проводкой каравана. Работа в рейсе ведется круглосуточно. О наступлении праздников моряки, зачастую, забывают, и напоминанием служат поздравления от близких и родных. – «Новогодние традиции у нас вполне береговые, - отмечает капитан атомного ледокола «Таймыр» Сергей Киселев. - В кают-компании поставим елку, шеф-повар преобразит судовое меню припасенными с берега деликатесами. Капитан поздравит экипаж речью по громкой связи, а моряки подарят друг другу подарки. Обычно это какие-нибудь приятные мелочи».

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» проведет новогодние праздники у причала ФГУП «Атомфлот». В настоящее время на базе предприятия ведутся работы по дооснащению судна.

«Главные задачи экипажа – это обеспечение общей, ядерной и радиационной безопасности, - говорит капитан атомного лихтеровоза «Севморпуть» Александр Спирин. - В новогоднюю ночь я пройду по вахтенной службе и лично поздравлю каждого моряка с наступающим Новым годом».

Экипаж атомного ледокола «Ямал» встретит 2017 год на базе ФГУП «Атомфлот». На судне продолжается плановый доковый ремонт.

«Для моряков встречать Новый год в родном порту – большая радость, - считает капитан ледокола «Ямал» Андриян Беликов. - 31 декабря мурманчане спешат домой к семьям, а иногородние едут праздновать в город. Кто-то встретит новогоднюю ночь на вахте. Я планирую поздравить коллектив заранее и отправиться домой, где меня ждет семья».

Экипажи атомных ледоколов и судов Росатомфлота поздравляют всех с наступающими праздниками и желают счастливого Нового года!