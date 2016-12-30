Пересечение границы с детьми – что нужно знать

31 Декабря 2016 года, 10:10

РОССИЯ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – В пограничном управлении по западному арктическому району «Би-порту» рассказали о документах, которыми необходимо обеспечить ребенка, если вы собрались провести новогодние каникулы за границей.

Согласно статье 20 Федерального закона «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию», несовершеннолетний гражданин имеет право выехать за пределы страны хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Если он пересекает границу без сопровождения законных представителей, то должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие. В документе обязательно должны быть указаны срок выезда и государство, которое станет местом посещения.

«При этом формулировки «страны Шенгенского соглашения», «страны арабского мира» могут стать основанием для отказа в выезде из России, – отмечает представитель управления. – Обращаем внимание, что согласие второго представителя предусмотрено не отечественным законодательством, а национальным законом некоторых стран. Например, скандинавских».

Возникают ситуации, когда один из родителей возражает против выезда своего ребенка за границу. При этом стоит учитывать, что подача заявления об этом в пограничный орган влечет за собой полный запрет на выезд ребенка, в том числе – и с самим заявителем.

«Выход из такой ситуации один – решение вопроса в судебном порядке: необходимо получить заверенную копию решения суда о разрешении несовершеннолетнему выезда и дождаться момента вступления решения в законную силу», – уточняют в службе.

Фото: vsedela.ru