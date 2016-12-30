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Главная » НОВОСТИ » Пять согревающих безалкогольных напитков для новогоднего стола
 
 
 
 
31 Декабря 2016 года, 11:37

Пять согревающих безалкогольных напитков для новогоднего стола


РОССИЯ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – В новогоднюю ночь традиционным элементом праздничного стола является композиция из самых разных напитков, чаще всего горячительных. Но что если разбавить их интересными и незатейливыми рецептами без содержания алкоголя? Такие напитки, благодаря своему вкусу и аромату, способны подарить не меньше положительных эмоций, дополнив праздничное настроение тёплыми нотками.

В холодные зимние праздники многие россияне, переняв австрийскую традицию, готовят старинный винный напиток - глинтвейн. Благодаря вину и специям он отлично согревает в холода. Однако при желании приготовить что-нибудь исконно славянское, можно обратить внимание на сбитень.

Вам понадобится:

- 1 л воды

- 2 бутона гвоздики

- ½ ч. л. молотого имбиря

- 200 г мёда

- 1 палочка корицы

- 1 лавровый лист

Приготовление:

В холодную воду положите гвоздику, имбирь, лавровый лист, палочку корицы и перемешайте смесь. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Варите 7-10 минут, не забывая снимать пену. За несколько минут до конца добавьте в напиток мёд и снова перемешайте. Получившийся сбитень нужно процедить. После этого - разлейте по стаканам и подайте гостям.

Если хочется чего-то более экзотического, то хорошим вариантом будет гранатовый чай.

Вам понадобится:

- 840 мл воды

- 50 г коричневого сахара

- 1 см корня имбиря

- 2 бутона гвоздики

- 2 пакетика чёрного чая

- 120 мл гранатового сока

- 30 мл лимонного сока

- 1 палочка корицы

- 1 звёздочка аниса

Приготовление:

В кастрюлю с водой добавьте сахар, имбирь, гвоздику, корицу и анис. Помешивая, доведите до кипения. Кипятите две минуты, затем процедите. Добавьте чай в пакетиках и оставьте на 10 минут. После уберите пакетики, влейте гранатовый и лимонный соки, перемешайте и подогрейте на плите. Готовый чай можно украсить дольками лимона и палочками корицы.

Но если вы любите острые ощущения и хотите хорошо прогреть организм, для вас подойдет кокосовый напиток с куркумой.

Вам понадобится:

- 480 мл кокосового молока

- 1 ч. л. куркумы

- 3 см корня имбиря

- щепотка кайенского перца

- 1–2 ч. л. мёда

Приготовление:

Вылейте кокосовое молоко в кастрюлю, подогрейте, но не доводите до кипения. В любой посуде смешайте куркуму, мелко нарезанный имбирь, кайенский перец и мёд. Добавьте в получившуюся массу небольшое количество подогретого кокосового молока, перемешайте. После - влейте вторую часть молока и снова перемешайте.

Следующий рецепт подойдет для заядлых сладкоежек. Из простых и доступных ингредиентов вы можете приготовить барселонский горячий шоколад.

Вам понадобится:

- 160 мл воды

- 60 г тёмного или горького шоколада

- 320 мл молока

- 240 мл крепкого кофе

- ¼ стакана какао-порошка

- ¼ стакана коричневого сахара

- крупные полоски апельсиновой цедры

Налейте в кастрюлю воду, добавьте к ней измельченный шоколад, нагрейте. Помешивайте, пока шоколад не растает. Добавьте молоко, кофе, какао, сахар и цедру апельсина. Нагревайте получившуюся смесь на медленном огне в течение 5 минут. Помешивайте, но не доводите до кипения. Уберите полоски цедры и разлейте горячий шоколад по чашкам.

А если всех этих рецептов на каникулы вам показалось мало, то можно угостить и себя, и гостей пряным грейпфрутовым фрешем.

Вам понадобятся:

- 2 грейпфрута

- 1 палочка корицы

- 2-3 ст. л. мёда

- ½ ч. л. чёрного перца

- 2 гвоздики

- 240 мл воды

Налейте в кастрюлю воды, выжмите туда сок из грейпфрутов, добавьте перец, мёд, гвоздику и палочку корицы. Помешивая, доведите до кипения. Затем снимите сок с огня, процедите и разлейте по стаканам. Мёд можно добавить и в слегка остывший напиток.

Фото: Xcook.info

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