Кто такая Снегурочка?

31 Декабря 2016 года, 12:07

РОССИЯ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – Снегурочка — постоянная спутница Деда Мороза, его внучка и помощница. Иногда она изображается в образе маленькой девочки, а иногда – как взрослая девушка. Первое совместное появление Деда Мороза и Снегурочки произошло на встрече в 1937 году в московском Доме Союзов.

Образ Снегурочки присутствует в народном фольклоре. Он фигурирует в сказке об ожившей девочке, сделанной из снега. Этот сюжет в 1869 году обработал и опубликовал Александр Николаевич Афанасьев во втором томе его труда «Поэтические воззрения славян на природу». Тут видны языческие корни внучки Деда Мороза: «Снегурка (Снежевиночка) названа так потому, что родилась из снега». В конце сказки Снегурочка тает.

В 1873 году Александр Николаевич Островский пишет пьесу «Снегурочка». В ней она предстаёт как дочь Деда Мороза и Весны-Красны, которая погибает во время летнего ритуала почитания бога солнца Ярило. Здесь Снегурочка имеет вид прекрасной светловолосой девушки. В 1882 году Николай Андреевич Римский-Корсаков поставил по пьесе одноимённую оперу, которая имела колоссальный успех.

Дальнейшее развитие образ внучки Деда Мороза получил в работах педагогов конца XIX — начала XX века, которые готовили сценарии для детских рождественских ёлок. В Российской Империи фигурки Снегурочки вешались на ёлку, девочки наряжались в ее костюм, ставились фрагменты из сказок, пьесы или оперы. Но в роли ведущей Снегурочка не выступала.

В 1929 году Рождество отмечать запретили. Однако в 1935 году рождественские традиции были переосмыслены как часть светского праздника Нового года. В книгах по организации ёлок Снегурочка выступает наравне с Дедом Морозом, как его внучка, помощник и посредник между ним и детьми. В начале 1937 года сказочные персонажи впервые явились вместе на ёлку в московском Доме Союзов. На ранних советских изображениях Снегурочка чаще предстает в виде маленькой девочки.

После войны Снегурочка почти всегда сопровождает Деда Мороза во всех праздничных торжествах и поздравлениях. Снегурочками работали студентки театральных вузов и актрисы. В самодеятельных постановках на роль внучки деда Мороза выбирали старших девочек, девушек и женщин, как правило, светловолосых.

В 1948 году Эрна Васильевна Померанцева записала сказку «Снегурушка». В этой истории Старик и Старуха слепили из снега Снегурушку. Она идет с соседскими девочками в лес по ягоды, где они от зависти убивают Снегурушку, закапывают и пристегивают прутиком. Купец срезает прутик и делает из него дудочку, которая, когда на ней играют, поёт о смерти Снегурушки. Дудочка попадает в руки одной из «подружек», та бросает её на землю, дудочка разбивается и из неё выходит живая Снегурушка. «Подружек» отправляют «в лес зверям на съеденье».

Для фильма «Снегурочка» (1968) у реки Мера была построена «деревня берендеев». Именно здесь, в Щелыково, Островский писал свою пьесу. После съёмок декорации перенесли в Кострому, где возник парк «Берендеевка». Также в Костроме в 2008 году был построен Терем Снегурочки, где она круглый год принимает гостей. А 4 апреля 2009 года впервые официально отметили день рождения Снегурочки, с тех пор его празднуют в Костроме ежегодно.

Фото: LiveInternet