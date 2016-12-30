Спрос на интимные товары в России вырос за год в пять раз

31 Декабря 2016 года, 16:00

РОССИЯ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ - Сервис «Яндекс.Деньги» проанализировал траты своих пользователей в интернете. Исходя из имеющихся данных, были подведены следующие итоги. Россияне в канун Нового года стали тратить больше, нежели год назад. Самыми популярными товарами, купленными в сети, стали косметика, парфюмерия, ювелирные изделия, детские товары. Также стоит отметить, что в декабре 2016 года спрос на товары интимного назначения вырос в 3 раза по отношению к декабрю прошлого года. В целом, за все 12 месяцев продажи секс-игрушек увеличились в пять раз. Детские товары тоже получили небывалый, в отличие от прошлого года, спрос. Их продажи поднялись в полтора раза. Бижутерия и аксессуары - на 40%.

Фото: LiveInternet