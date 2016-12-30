В декабре в Мурманской области работала «горячая линия» по вопросам качества товаров для детей

31 Декабря 2016 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ — С 1 по 20 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области при поддержке Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области работала тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности товаров детского ассортимента.

За время работы линии за помощью обратилось 55 человек. Поскольку консультации проводились в предновогодние дни, почти треть обратившихся граждан интересовали вопросы выбора сладких подарков, а также приобретение карнавальной одежды и новогодних костюмов. Каждый десятый обратившийся поинтересовался о качестве и безопасности электронных игрушек и гаджетов. Кроме того, задавались вопросы о правилах возврата некачественного товара или товара, не подошедшего покупателю по тем или иным причинам. В ответ на все обращения потребители получили разъяснения, консультации специалистов, в том числе шести покупателям была оказана помощь в составлении претензий в адрес продавцов и разъяснен порядок направления претензий.

В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров будет продолжено в 2017 году. «Горячие линии» планируется приурочить к Международному дню защиты детей, к началу учебного года, а также вновь в преддверии новогодних праздников.

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