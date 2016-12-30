Что приготовить на год Огненного Петуха?

31 Декабря 2016 года, 17:35

РОССИЯ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ — Хозяин 2017 года, Огненный Петух, не потерпит, чтобы за праздничной трапезой поедали его сородичей, потому от курятины на этот Новый год 2017 придётся отказаться. Ещё одним запретным блюдом в новогоднем меню станут куриные яйца. Однако, не нужно их использовать только в явном виде, например, фаршированные или в виде снеговиков на шпажках, добавлять же яйца в новогодние блюда не запрещается.

По мнению символа 2017 года Красного Петуха, на праздничном столе должны присутствовать овощи во всех возможных проявлениях: салаты, гарниры, свежие нарезки. Про фрукты также не стоит забывать. Огненный Петух не любит тяжёлую кухню. Не усердствуйте с жареным и очень солёным, с крепким алкоголем. Замечательным вариантом для новогоднего стола 2017 станут праздничные новогодние блюда из креветок или иных морепродуктов. С ними прекрасно сочетаются овощные запеканки, рагу, свежие овощи. Из блюд русской кухни, в праздничное меню, можно включить запечённую или заливную рыбу.

Первые горячие блюда можно приготовить из свинины, баранины, рыбы и морепродуктов.

Свинина с черносливом

На хорошо промытом и высушенном с помощью полотенца мясе делаются надрезы через равные промежутки в 1,5 см. Затем в месте надрезов свинина натирается солью, перцем, тимьяном, присыпается горчицей и заполняется черносливом с чесноком, которые предварительно были замаринованы в течение 30 минут в подогретом красном вине. Затем мясо заворачивается в фольгу и помещается в духовку, разогретую до 200 °.

Выпекается блюдо на протяжении 40 минут, затем переворачивается и поджаривается еще столько же. За 10 минут до готовности фольга раскрывается, что дает возможность свинине подрумяниться и покрыться золотистой корочкой.

Сочная баранина на кости

Кусочки бараньего мяса на кости отбиваются, сдабриваются специями (соль, перец, тимьян, базилик), луком, нарезанным кольцами, и маринуются некоторое время в холоде. Затем отправляются на сковороду-гриль, где обжариваются с двух сторон до полуготовности. Окончательную мягкость баранина получает, запекаясь затем в духовке.

Сёмга под корочкой из орехов

Для начала делаем соус, которым будет заливаться рыба. Для этого растапливаем сливочное масло, смешиваем с медом и горчицей. Смешиваем порубленную петрушку с сухарями и рублеными орехами. Рыбу нарезаем на порционные куски, удалив, если нужно позвоночные кости, поливаем соусом и посыпаем панировкой. Укладываем на смазанную маслом форму и отправляем в духовку, нагретую до 190 ° на 30 минут. Подавая семгу гостям, сервируем ее дольками лимона.

Креветки под соусом

Масло, чеснок и сливки выкладываются на разогретую сковороду и доводятся до кипения. Очищенные креветки с мелко покрошенной петрушкой тушатся в соусе 10 минут, затем выкладываются на отдельное блюдо, при этом соус продолжает стоять на огне. Когда он загустеет, опять добавляем к нему креветки и тушим еще несколько минут. Блюдо подается в теплом виде к рису или пасте.

Теплый салат в булочках

Смешайте нарезанное кубиками копченое мясо или колбасу, отварной картофель, маринованные огурцы, натертый на терке сыр, сладкий перец и майонез. У булочек с кунжутом аккуратно срежьте верхушку и удалите мякоть. Вовнутрь поместите получившийся салат и запеките в духовке до момента, когда сыр начнет плавиться. Перед подачей на стол накройте булочку срезанным ранее верхом.

Рулетики из лаваша с ветчиной или рыбой

Взять лаваш, промазать его тонким слоем творожного сыра, положить сверху нарезанную тонкими пластинами ветчину или рыбу, скатать в рулет и убрать на 10-15 минут в морозилку. Затем достав из холодильника нарезать кусочками и подать на стол.

Фото: Twitter