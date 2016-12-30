В чём и с кем провести новогоднюю ночь-2017?

31 Декабря 2016 года, 18:30

РОССИЯ/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ — Новый 2017 год пройдет под знаком Огненного Петуха, олицетворяющего силу, мощь, энергию, движение, обновление и лидерство, которые в сочетании с честолюбивым нравом самого представителя знака наполнят год большими перспективами и множеством жизнеопределяющих моментов. Главными цветами года станут золотой и красный, поэтому наряды в новогоднюю ночь следует подобрать в подобных оттенках.

Для наряда подойдут любые оттенки красного: рубиновый, карминовый, алый, рыжий, багровый или малиновый. Эти цвета отлично сочетаются с золотыми оттенками, а также с глубоким черным или перламутровым. Сочетание красного и золотого подойдет не только для праздничных нарядов, но и для оформления интерьера. При этом следует воздержаться от земляных и болотных оттенков, а также горчичного, телесного, серого или бледно-голубого цветов.

Что касается фасона платьев, то идеально подойдут яркие летящие наряды: приветствуются люрекс и пайетки, воланы и ленты. Предпочтение следует отдать тканям со сложным принтом, которые будут напоминать наряд покровителя 2017 года, а заколка с перьями и цветами завершит новогодний образ.

Встречать год Огненного Петуха лучше в кругу семьи — Петух олицетворяет семейные связи. Не рекомендуется встречать новый год вдали от родных или в путешествии. Чем больше близких соберется за праздничным столом, тем лучше, при этом досуг должен быть активным. Поэтому идеальным вариантом для встречи Нового года 2017 является большая и веселая компания друзей. Стоит пригласить именно тех, с кем вы хотели бы сплотиться в грядущем году.

Фото: PressFoto