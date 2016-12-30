Ребёнок погиб при пожаре в Кандалакше

30 Декабря 2016 года, 23:10

КАНДАЛАКША/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня вечером в Кандалакше произошло возгорание в квартире на улице Чкалова, 32,14. В результате пожара в квартире, в одной из комнат обгорели: мебель, домашнее имущество, обои на стенах, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделении: 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Как сообщили в Следственном комитете по Мурманской области, на месте пожара было обнаружено тело ребёнка 2015 года рождения. В квартире также находились двое малолетних детей, которые были спасены в ходе тушения пожара и доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза.