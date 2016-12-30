Авария на подстанции вновь оставила центр Мурманска без света

31 Декабря 2016 года, 13:28

МУРМАНСК/ 31 декабря/ БИ-ПОРТ – Авария на подстанции Горэлетросети вновь оставила центр Мурманска без света. В результате происшествия электричество отключилось во множестве домов, на железнодорожном вокзале, не работают светофоры.

«Аварию устраняют бригады Горэлектросети, пока у нас нет информации, когда полностью восстановят подачу электричества», – сообщили «Би-порту» в диспетчерской службе Севжилсервиса.

Напомним, это уже не первое подобное происшествие в декабре. Нескольким днями ранее - 27 декабря -произошла аналогичная ситуация. Тогда подача электроэнергии в центре Мурманска было возобновлено через 1,5 часа.