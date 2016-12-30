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Главная » НОВОСТИ » Омела, благовония и горох — новогодние традиции разных стран
 
 
 
 
01 Января 2017 года, 12:00

Омела, благовония и горох — новогодние традиции разных стран


МИР/ 1 января/ БИ-ПОРТ — Большинство стран мира отмечает Новый Год в привычное нам время, с 31 декабря на 1 января, но существуют государства, в которых Новый Год приходится на другие даты, и отмечается совершенно иначе.

К примеру, китайский Новый Год отмечается в период зимнего новолуния по завершению полного лунного цикла, прошедшего после дня зимнего солнцестояния и приходится на один из дней в промежутке между 21 января и 21 февраля. В первый день нового года китайцы запускают фейерверки и сжигают палочки благовоний. По их мнению, эти ритуалы способны отпугнуть злых духов и выгнать их из дома.

А в Японии в новогоднюю ночь звонят в колокола — каждый удар колокола означает один из шести пороков: глупость, легкомыслие, злость, жадность, нерешительность и зависть. Однако, как считают японцы, у каждого порока существует 18 различных оттенков, и в результате получается 108 ударов колокола.

Необычная новогодняя традиция существует в Мьянме — каждый встречный поливает другого холодной водой, поскольку Новый Год в Мьянме приходится на самое жаркое время года. Бразильцы, в свою очередь, превратили Новый год в ритуал безудержного карнавала и традиционного поклонения древним богам, смешав обряды индейских и африканских верований с европейским колоритом.

В Европе тоже есть свои новогодние традиции. Например, в Англии в Новый Год весь дом украшается веточками омелы. А в Италии принято в этот день избавляться от всех ненужных вещей. В первый день Рождества в Италии сжигают рождественское полено - большое деревянное полено, которое заблаговременно приносят в дом.

В Болгарии, как и во многих других странах, Новый Год празднуют дома. Хозяйка дома готовит новогодний пирог, который нафарширован сюрпризами. Тот, кто находит в своем куске пирога монетку, проведет будущий год в богатстве. Подобная традиция «с сюрпризами» широко распространена в Австралии и Румынии. А в Австрии на Новый Год принято дарить фарфоровых или стеклянных хрюшек, часто в виде копилки. По местным поверьям, такие сувениры обязательно принесут богатство тому, кому они подарены.

В Швеции в канун Нового года принято дарить друг другу самодельные свечи. Шведы часто наряжаются в местного Деда Мороза, который в этой стране называется Юль Томтен, чтобы порадовать своих детей. А вот к юным исландцам Дед Мороз может прийти в любой день с 1 по 24 декабря. Если исландские дети плохо себя ведут, они могут обнаружить в своем праздничном чулке обычную сырую картофелину вместо подарка.

В странах бывшего СССР также существуют свои новогодние традиции. В Молдавии, например, в первый день нового года во всех домах принято разбрасывать зерно, которое символизирует обильный и урожайный год. В Латвии для этих целей используют горох: при встрече Нового года необходимо съесть хотя бы одну горошину. А в Грузии в первый день Нового Года не принято ходить друг к другу в гости без приглашения — хозяин сам приглашает тех, кто ассоциируется с добром. Выбранный гость должен непременно принести в дом сладости.

Фото: style-gift.ru

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