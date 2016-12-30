Что принесет год Огненного петуха?

01 Января 2017 года, 12:55

РОССИЯ/ 1 января/ БИ-ПОРТ — Покровителем наступающего 2017 года станет Огненный Петух, десятый по счету символ китайского календаря. Согласно китайскому календарю, год Огненного Петуха наступит 28 января, сменяя тяжелый и стрессовый високосный год Огненной Обезьяны. Считается, что Петух обеспечит переход от кризиса к благополучию. В год Петуха рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и не выплескивать негативные эмоции на близких.

При этом символ грядущего 2017 не терпит пассивность и апатию, поэтому год Петуха — самое лучшее время для кардинальных перемен, будь то переезды, смена профессии или попытки начать своё дело. 2017 год принесет удачу и процветание тем, кто упорно добивается своих целей и те, чья работа связана с недвижимостью и биржевым делом, а также шоу-бизнесом. Не исключено, что в 2017 году могут завязаться новые партнерские отношения. Однако интересы семьи в год Петуха всегда должны быть на первом месте.

Важно помнить, что Огненный Петух не склонен к интригам и очень ценит порядочность, поэтому честные и ответственные люди, настроенные на взаимовыгодное деловое сотрудничество, в новом году могут рассчитывать на большие прибыли.

Что касается финансов, следует быть благоразумными — оптимизм Петуха приносит светлое настроение, но он также рассеивает энергию. Его самоуверенность дает склонность строить нереалистичные финансовые планы. Лучше оставаться практичными и придерживаться проверенных путей.

Согласно китайскому календарю, год Огненного Петуха наступит 28 января, сменяя тяжелый високосный год Огненной Обезьяны.

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