Ученые: в мозге человека существует нейронная сеть Рождества

01 Января 2017 года, 14:00

МИР/ 1 января/ БИ-ПОРТ – Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, что за длительное время празднования Нового года и Рождества у большинства сформировалась «рождественская нейронная сеть». По словам иностранных нейрофизиологов, они выяснили, где скрывается «дух Рождества».

Они провели эксперимент, в ходе которого добровольцам демонстрировали 86 изображений, объединенных в группы. Каждый рисунок отображался на экране около трех секунд.

Сначала люди видели обычные фотографии, а после шесть схожих, но уже с добавлением новогодних деталей. В этот момент при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии отслеживалась работа мозга испытуемых.

Особенность заключалась в выборке датчан: половина из них была коренными жителями, а другая – родилась в Дании, но их родители были выходцами из Пакистана, Ирака, Турции и Индии. Соответственно различался подход воспитания, во второй группе Рождество не считалось праздником и его не отмечали. У первой группы удалось зафиксировать особую активность области мозга, которая возникала при просмотре фото с новогодней тематикой. Выяснилось, что «рождественский дух» возбуждает теменные доли, а также за это отвечает премоторная и соматосенсорная кора.

«Мы признаем, что результаты работы не дают понимания того, является ли повышенная активность реакцией на специфичные рождественские эмоции или же на комбинацию из таких чувств, как радость и ностальгия. Но мы решили не разрушать радостное настроение наших читателей и позволили себе интерпретировать работу именно таким образом», – отмечают ученые в медицинском журнале «The BMJ».