Топ самых странных российских ёлок

01 Января 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 1 января/ БИ-ПОРТ — Ёлка, украшенная гирляндами и мишурой, стала традиционным символом Нового года для россиян еще в начале 20 века. С тех пор жители нашей страны в конце каждого года украшают эти хвойные деревья, и порой обойтись без скандалов не получается, пишет Tjournal.

В 2016 году скандалов, связанных с ёлками, было немало. Одной из самых ярких историй стал инцидент с деревом, спиленным возле дома пенсионерки из посёлка Ярково Тюменской области. Ель установили на центральной площади недалеко от места, где она росла. Однако причиной конфликта стало то, что пожилая женщина считала дерево своим: более 50 лет назад она посадила его вместе с ныне покойным сыном. После того, как скандал разошелся по Сети, чиновнику, приказавшему спилить ель, объявили выговор, после чего он подал в отставку.

Спустя несколько дней после скандала в Тюменской области, в культурной столице состоялась еще одна кража символа Нового года. Двое злоумышленников похитили ёлку, установленную во дворе дома. Их поступок был зафиксирован камерами наблюдения, и дерево нашли в квартире этого же дома. Оказалось, что один из похитителей был судим за кражу и находится в федеральном розыске.

Ещё одну ёлку украли в Москве. 43-летняя жительница столицы унесла наряженное дерево с лестничной площадки соседнего подъезда, оставив за собой след из ёлочных игрушек и гирлянд. Женщину задержали и возбудили уголовное дело за кражу, однако позже её отпустили.

Ёлки в 2016 году не только крали. Многие странные истории связаны с внешним видом самих деревьев, например, ёлка у входа в Парк Горького в Москве оказалась... горизонтальной. Мнения о столь креативной конструкции разделились, кто-то считал, что идея установки горизонтальной ёлки необычная и интересная, другие же посчитали задумку «изнасилованием ёлки» и «попыткой выдать идиотизм за креатив».

А в Кировском районе Петербурга была установлена искусственная ель, которая показалась жителям города перевернутой.

А в некоторых российских городах власти не поскупились на создание новогоднего настроения и подарили горожанам лысые ёлки. Например, жители Копейска в Челябинской области массово жаловались на ёлку, установленную на центральной площади города. Представитель городской администрации объяснил, что ёлка была пушистой, но хвоя осыпалась из-за морозов. Дерево пообещали привести в порядок, а позже его укоротили и украсили дополнительными ветками.

В Мариинске в Кемеровской области главное новогоднее дерево не выдержало сильного ветра и упало: конструкцию не успели закрепить до прихода непогоды. А в Мурманске ёлки делают в том числе и из подручных средств — в новогоднюю ель превратили 52-метровый кран в порту.

Креативно подошли к новогоднему оформлению и в Хабаровске. Жители города соорудили самую большую в России «ёлку» из 97 машин.

А в Ростове жителей возмутил гуляющий по улице живой страус, украшенный мишурой и гирляндой. Что делало животное, стилизованное под новогоднюю ёлку, на улице, неизвестно, но нахождение на улице в мороз может быть расценено как издевательство над животными.