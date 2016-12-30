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Главная » НОВОСТИ » Ёлочные шары появились раньше самих ёлок и еще 9 интересных фактов про Новый год
 
 
 
 
01 Января 2017 года, 17:45

Ёлочные шары появились раньше самих ёлок и еще 9 интересных фактов про Новый год


РОССИЯ/ 1 января/ БИ-ПОРТ — Новый год отмечается по всему миру уже много столетий. С этим праздником, ставшим главным в году для большинства жителей Земли, связано много интересных фактов.

Например, в Древнем Риме Новый год отмечали в начале марта, поскольку в это время начинались полевые работы. Но 46 году до н.э. римский император Юлий Цезарь перенес начало года на 1 января. Названный его именем Юлианский календарь позже распространился по всей Европе.

Эскимосы отмечают Новый год с приходом первого снега. А вот в России отмечать Новый год в привычном нам формате начали в 1700 году, с указа Петра Первого. До этого церковный Новый год отмечался 1 марта, а светский – 1 сентября.

К слову, 1 января в России считается нерабочим днём только с 1949 года, то есть каких-то 68 лет.

Россияне смотрят ставшую атрибутом отечественного Нового года «Иронию судьбы» уже 41 год — впервые картина вышла на телеэкраны страны 1 января 1976 года.

Ещё один главный символ российского Нового года, дед Мороз, отмечает свой день рождения 18 ноября. Считается, что именно в этот день на его вотчине, в Великом Устюге, наступает зима и ударяют настоящие морозы.

Снегурочка же празднует день рождения с 4 на 5 апреля. Родиной внучки деда Мороза считается село Щелыково Костромской области, поскольку именно там в 1873 году Александр Островский написал пьесу «Снегурочка».

Традиция оставлять подарки под новогодней ёлкой появилась в России ещё в 18 веке.

Кстати, первые в мире задокументированные свидетельства традиции наряжать ёлку относятся к началу 17 века. По мнению историков, первые наряженные рождественские появились в Эльзасе, входившем тогда в состав Германии. Деревья тогда украшали яблоками, печеньями и розами из цветной бумаги.

Первенство в изготовлении первых ёлочных шаров также принадлежит немцам: впервые стеклянный шар для украшения ёлки был создан в Саксонии в 16 веке, даже раньше, чем первой документированной установки самой ёлки. Промышленное массовое производство елочных игрушек началось там же, только уже в середине 19 века.

В 1895 году ель впервые была украшена электрической гирляндой. «Первооткрывательницей» стала ёлка у Белого дома в США.

Знаменитая песенка «В лесу родилась ёлочка» берет своё начало со стихотворения, опубликованного в 1903 году в рождественском выпуске детского журнала «Малютка». Через 2 года текст был положен на музыку.

Фото: w-dog.ru

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