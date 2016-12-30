Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года

01 Января 2017 года, 22:36

1 – Новый год.

Отмечается в момент перехода последнего дня года в первый день следующего года. Ранее у многих народов началом нового года считался март, поскольку именно в марте приступали к первым работам в поле.

Начало года с 1 января первоначально установил в 46г. до н.э. римский император Юлий Цезарь. Новый календарь, получивший в честь его название юлианского, в отличие от прежнего, имел не 10, а 12 месяцев, в нем четные месяцы имели по 30 дней, а нечетные – по 31. Вместе с изменением календаря изменилась и дата празднования Нового года – она была перенесена с первого дня марта на первый день января. В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу – богу выбора, дверей и всех начал. Месяц январь и получил свое название в честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперед, а другое – назад.

До XV века на Руси новый год начинался не с января, как в настоящее время, а с 1 марта (как в республиканском Древнем Риме).

С 1492 года официальной датой для Нового года становится 1 сентября, в соответствии с церковным календарём.

С 1700 года по указу Петра I Новый год в России стали праздновать, как и в других странах Европы, 1 января (но, в отличие от европейских стран, по юлианскому календарю). Указом «О праздновании Нового года» от 20.12.1699г. предписывалось производить счисление лет не «от сотворения мира», а от Рождества Христова, а «новолетие» начинать не с 1 сентября, а с 1 января. В день 1 января, по старому летоисчислению, исполнялось 4 месяца 7208 года, а по введенному новому летоисчислению наступал 1700-й год. В соответствии с правительственными предписаниями празднование Нового года должно было происходить с 1 по 7 января.

Законом Российской империи от 02.06.1897г. «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности» 1 января стало нерабочим днём. Начиная с 1919 года, новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии с григорианским календарём. С 1930 по 1947 год 1 января в СССР было обычным рабочим днём. 23.12.1947г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января стало праздничным и выходным днём. По закону от 25.09.1992г. в РФ и 2 января стало выходным.

В соответствии с действующим Трудовым Кодексом РФ новогодними праздниками, праздничными нерабочими днями являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.

1 – День Ильи Муромца, былинного богатыря, считающегося избавителем Киева от татарского Калин-царя.

Илья Муромец вместе с богатырями Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем – стражи Руси, символы ее могущества. Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха.

В этот день полагается поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев – защитников Отечества.

В наши дни Илья Муромец считается покровителем российских Ракетных войск стратегического назначения и Пограничной службы России.

1 – Всемирный день мира (World Day of Peace).

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1969г.

Праздник романо-католической церкви, первоначально 1 января был объявлен Днем всемирных молитв о мире римским папой Павлом VI 08.12.1967г.

1 января католическая церковь отмечает Торжество Пресвятой Богородицы – праздник, посвященный Деве Марии.

Общий лозунг Всемирного дня мира: «Прости, и ты обретешь мир».

1 – День общественного достояния (Public Domain Day), международный праздник. Согласно законодательству многих стран, в первый день каждого нового года в общественное достояние переходят произведения, срок действия авторских прав на которые истекает к этой дате.

C 01.01.2010г. на сайте Дня общественного достояния публикуются списки авторов, чьи работы переходят в общественное достояние в наступающем году.

Первые упоминания о празднике относятся к 2004г., проводится в некоторых странах Европы.

4 – Международный день Брайля (Всемирный день Брайля, World Braille Day). Отмечается в день рождения Луи Брайля (1809-1852), французского тифлопедагога, создавшего рельефно-точечный шрифт для незрячих.

4 – День Ньютона.

Отмечается в день рождения английского ученого.

6 – Православный праздник Рождественский сочельник, канун Рождества.

Последний день Рождественского поста.

В народном календаре – «коляды».

7 – Рождество Христово – государственный и православный праздник в России. Отмечается по юлианскому календарю поместными православными церквями – Русской, Грузинской, Сербской и Иерасулимской.

На Руси праздник Рождества стал официальным торжеством с крещения князя Владимира в конце X века.

В других сферах жизни России используется григорианский календарь, введенный декретом Совнаркома в 1918г.

Отменен в РСФСР в 1929г.

Восстановлен в 1990г. Нерабочий праздничный день, объявлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 27.12.1990г. «Об объявлении 7 января (Рождества Христова) нерабочим днём».

После Рождества наступают святки – 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

8 – День детского кино.

Отмечается с 1998г. по инициативе Московского детского фонда.

В конце 1890-х годов Москве, в бывших Верхних торговых рядах (ныне ГУМ), открылся первый стационарный "Электрический театр", в котором прошел первый в России показ кинопрограммы для детей. Демонстрировались фильмы "Дети пляшут", "Дети плачут", "Игра в мяч", "Конно-железная дорога в Москве" и хроника из жизни царской фамилии.

8 – День компьютерного набора (Typing Day), иногда – Всемирный или Международный День компьютерного набора.

Впервые проводился в Малайзии в 2011г.

10 – День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

10.01.1946г. в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), учрежденной в 1945г.

Примечательно, что эта дата совпала с годовщиной образования предшественницы ООН – Лиги Наций, которая была основана 10.01.1920г. и распущена 18.04.1946г.

День Организации Объединенных Наций отмечается ежегодно 24 октября.

11 – На широте Мурманска заканчивается Полярная ночь.

11 – День заповедников и национальных парков.

Отмечается в России с 1997г. по инициативе экологических организаций – Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.

11.01.1917г. решением Совнаркома в России был образован первый государственный заповедник – Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. Сегодня является составной частью объекта Всемирного природного наследия "Озеро Байкал" вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк).

11 – Международный день «спасибо» (International Thank You Day).

Неофициальный, впервые праздновался в 1994г. Отмечается во многих странах мира.

12 – День работника прокуратуры РФ.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина № 1329 «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации» от 29.12.1995г.

12.01.1722г. Петр I издал указ, которым устанавливал: «Быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору», – и определил суть стоящих перед ними задач: «Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных».

13 – День российской печати.

Установлен постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР «О Дне российской печати» от 28.12.1991г.

13.01.(01 - ст.ст.)1703г. в Москве вышел третий сохранившийся номер первой российской газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах» (постоянного названия у газеты не имелось). Указ о выпуске газеты Петр I подписал 27.12.1702г., первый номер вышел 02.01.1703г., «Ведомости» выпускались по 1727г.

С 1917 по 1991гг. День советской печати отмечался 5 мая – по дню выхода в свет первого номера газеты «Правда».

14 – Старый Новый год (Васильев день).

Новый год по юлианскому (старому) календарю, отмененному декретом ВЦИК в 1918г., отмечается в ночь с 13 на 14 января.

Русская православная церковь не перешла на григорианский календарь, оставшись на юлианском. В результате все церковные праздники сдвинулись на две недели.

В русской народной традиции празднование Нового года было тесно связано с днем памяти святого Василия Великого (праздник носил название Васильев день).

14 – День создания трубопроводных войск России – специальных войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Входят в состав Тыла ВС РФ (Центрального управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны РФ) и не имеют аналогов в иностранных армиях.

22.11.1951г. Председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин подписал постановление об изготовлении опытного образца трубопровода нового поколения. Военному министерству СССР и Миннефтепрому было поручено провести совместные испытания трубопровода в полевых условиях. 14.01.1953г. маршал СССР А.М. Василевский подписал директиву о формировании первого отдельного батальона перекачки горючего.

15 – День образования Следственного комитета РФ.

15.01.2011г. вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный Президентом РФ Д.А.Медведевым 28.12.2010г.

Впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Петр I. В 1713г. в России появились первые специализированные следственные органы – майорские следственные канцелярии, которые подчинялись непосредственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных деяниях.

15 – Всемирный день религии (World Religion Day).

Проводится по инициативе ООН в третье воскресенье месяца.

Учрежден в США в 1950г. с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.

16 – Всемирный день «The Beatles».

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001г.

16.01.1957г. в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, несколько лет спустя к ним присоединился Ринго Старр. Кроме того, 16.01.1964г. журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде.

17 – День детских изобретений.

Отмечается в годовщину рождения Бенджамина Франклина (1706) – американского государственного деятеля, ученого, дипломата, журналиста, талантливого изобретателя. Одним из первых его изобретений, которое он сделал в 12 лет, считаются ласты для плавания. Во взрослом возрасте Франклин установил, что порох можно взрывать электрической искрой и придумал качающееся кресло.

18 – День рождения детского телевидения в России.

Отмечается в день создания Главной редакции программ для детей Центрального телевидения в 1963г.

Наиболее успешными проектами ЦТ в СССР стали киновыпуск «Ералаш», программы «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши».

18 – Православный праздник Крещенский сочельник.

19 – Православный праздник Крещение Господне. Богоявление.

20 – День пингвина (Penguin Awareness Day), неофициальный экологический праздник, посвященный одной из самых необычных птиц в мире.

Инициаторы проведения Дня пингвина неизвестны, тем не менее, праздник популярен в интернете.

Далеко не все виды пингвинов живут в Антарктиде, пингвинов можно повстречать в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Чили, Перу, на Галапагосских и Фолклендских островах.

21 – День инженерных войск, памятный день в Вооруженных Силах РФ.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 18.09.1996г.

21.01.1701г. Петр I подписал указ о создании в Москве «Школы пушкарского приказа», в которой готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.

21 – Международный день объятий (International Hug Day), неофициальный.

Родился в 70-е гг. студенческой среде, затем распространился по всему миру.

В этот день юноши и девушки заключают в объятия друг друга безо всякой интимной подоплёки. Считается, что во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

По другим версиям, отмечается 3 февраля и 4 декабря.

22 – День образования авиации противовоздушной обороны как рода войск.

Объявлен годовым праздником авиации ПВО приказом главнокомандующего Войсками ПВО от 25.19.1996г.

22.01.1942г. был издан приказ наркома обороны СССР о завершении формирования 6-го истребительного корпуса авиации ПВО.

22 – Международный день зимних видов спорта или Международный день снега (World Snow Day).

Учрежден Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и проводится с 2012г. в предпоследнее воскресенье месяца.

23 – День почерка или День ручного письма (National Handwriting Day).

Учрежден по инициативе Ассоциации производителей пишущих принадлежностей (WIMA) и отмечается в годовщину рождения американского государственного деятеля Джона Хэнкока, который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости США. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой.

24 – Международный день эскимо.

Именно в этот день в 1922г. владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на мороженое эскимо.

25 – Памятная дата России – День российского студенчества (Татьянин день). Установлен Федеральным законом N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13.03.1995г. и Указом Президента РФ В.В.Путина № 76 «О Дне российского студенчества» от 25.01.2005г.

В этот день великомученицы Татианы в 1755г. указом Императрицы России Елизаветы Петровны был учрежден Московский университет. Первоначально – День основания Московского университета. Позже, в соответствии с Указом Николая I, праздновалось подписание акта о его учреждении. Так появился студенческий праздник – День студентов, с которого начинались студенческие каникулы.

25 – День штурмана ВМФ РФ.

Установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Ф.Н.Громова № 253 от 15.07.1996г. «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности».

25.01.1701г. указом Петра I в Москве была создана Школа математических и навигацких наук: "Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению".

Ранее праздновался в день весеннего (21 марта) и день осеннего (23 сентября) равноденствий.

26 – Международный день таможенника (International Customs Day).

Установлен в 1983г.

26.01.1953г. в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994г. получившего свое нынешнее название – Всемирная таможенная организация (ВТАО).

День таможенника Российской Федерации отмечается 25 октября.

27 – День воинской славы России: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944).

Ранее – «День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)».

Официально отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.031995г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

Название памятного Дня дважды корректировалось по инициативе Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Сначала – Федеральным законом № 295-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 02.11.2013г.: «День воинской славы России: День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944)». В современном наименовании – с ноября 2014г.

27 – Международный день памяти жертв холокоста (International Holocaust Remembrance Day).

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 01.11.2005г. в память жертв нацистского террора в годы Второй мировой войны.

27.01.1945г. советскими войсками были освобождены узники концентрационного фашистского лагеря Освенцим.

28 – Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Установлен 26.04.2006г. комитетом министров Совета Европы.

28.01.1981г. была открыта к подписанию Конвенция Совета Европы от «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

В некоторых странах – День конфиденциальности.

29 – Традиционный городской праздник «Здравствуй, солнце!» в Мурманске в честь окончания Полярной ночи и возвращения на небо дневного светила.

Проводится в соответствии с решением исполкома Мурманского городского Совета депутатов трудящихся от 17.01.1969г., в этом же году – 26 января – он был проведен впервые. Программа праздника включала соревнования по лыжам, показательные прыжки парашютистов, выступления фигуристов и карнавал на льду, массовое купание моржей и торжественный ритуал встречи Солнца с песнями, плясками, хороводами.

Проводится в последнее воскресенье месяца.

29 – Международный день БЕЗ Интернета (International Internet-Free Day).

Проводится в последнее воскресенье месяца.

Организаторы праздника – энтузиасты по всему миру, проводящие свои идеи через онлайновое сообщество «Do Be».

29 – Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны.

Отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.

Делийская декларация была принята 29.01.1985г. в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ.

29 – Всемирный день помощи больным лепрой (проказой).

Учрежден в 1953 г. по инициативе Рауля Фоллеро, посвятившим свою жизнь борьбе с болезнью Хансена – проказой.

Ранее проводился 30 января.

30 – День Деда Мороза и Снегурочки, народный праздник.

По сказаниям, Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы была красавица-дочь – Снегурочка. День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за ним шла широкая и щедрая Масленица.

31 – Международный день ювелира, неофициальный.

На территории современной России первые упоминания о ювелирном искусстве относятся к временам зарождения Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества.

31 – День рождения русской водки, неофициальный.

31.01.1865г. в Петербурге русский ученый Д.И. Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию – «О соединении спирта с водою».





Подготовил Михаил Демин.

Информационный сайт «Кольский край» (ИСККРА).