Практически половина россиян ждет перемен к лучшему в 2017 году

02 Января 2017 года, 11:51

РОССИЯ/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Перемен к лучшему в 2017 году ждут 45% россиян. По данным опроса ВЦИОМ, индекс, который демонстрирует общую оценку прошедшего года и надежд на наступивший, достиг нового исторического максимума.

«Около четверти полагают, 2017 будет удачным: 27% – для них лично, 24% – для страны в целом», – сообщают в организации. – Пессимистично настроены только 12% опрошенных»

Отметим, что всего было задействовано 1600 человек из 46 регионов.

Резонансными событиями в масштабах России для сограждан стали парламентские выборы, скандал с применением допинга, борьба с коррупцией и военная помощь Сирии.

Ранее ВЦИОМ выяснил, большинство беспокоят уровень зарплат и состояние экономики.