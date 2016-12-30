ВМФ России пополнят сотней новых летательных аппаратов

02 Января 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Морская авиация Военно-морского флота к 2020 году пополнится сотней новых летательных аппаратов. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на командующего морской авиацией ВМФ Игоря Кожина.

«Состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями Миг-29К и Миг-29КУБ. Также планируется обновление парка ударных вертолетов – на смену стоящим сегодня на вооружении Ка-29 должны прийти разведывательно-ударные палубные Ка-52К «Катран», – рассказывает генерал-майор.

Кожин отметил, что в ближайшие годы предстоит серьезная модернизация существующего парка и поэтапный переход на перспективные авиационные комплексы, включая беспилотники.

В прошедшем году авиация ВМФ получила более 10 самолетов различных классов и 20 модернизированных вертолетов палубной авиации Ка-27.