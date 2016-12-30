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Главная » НОВОСТИ » Обилие снега мешает припарковаться гостям «Снежной деревни»
 
 
 
 
02 Января 2017 года, 14:00

Обилие снега мешает припарковаться гостям «Снежной деревни»


КИРОВСК/ 2 января/ БИ-ПОРТ – В конце декабря в Кировске открылся один из главных туристических объектов Мурманской области – «Снежная деревня». На новогодних каникулах для многих жителей Заполярья становится традицией приезжать в комплекс всей семьей на собственном автомобиле, в 2017 году сделать это проблематично. В социальных сетях появилась информация о том, что припарковать транспорт из-за некачественной уборки снега практически невозможно.

«Гостей уже не мало, а вот машину припарковать на официальной парковке, к сожалению, становиться проблемой, разве что отчаянные внедорожники штурмуют сугробы! Огромное спасибо за разгильдяйство нашему городскому хозяйству, которое отвечает за расчистку», – рассказывает Владимир Комягин.

Напомним, в этот раз вдохновением для создания «Снежной деревни» стала тема патриотизма. Также сообщалось, что проект получил поддержку в виде льготного микрозайма от Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

 Фото: Владимир Комягин

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