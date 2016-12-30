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Главная » НОВОСТИ » Отключение света в центре Мурманска продолжалось 19 минут
 
 
 
 
02 Января 2017 года, 15:05

Отключение света в центре Мурманска продолжалось 19 минут


МУРМАНСК/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Отключение электроснабжения в нескольких домах на улицах Коминтерна и Привокзальной 31 января было вызвано нарушением работы по линии Мурманской дистанции пути ОАО «РЖД».

«Уже через 19 минут подачу электроэнергии восстановили. Это не повлияло на работу подвижного состава на стации «Мурманская» и на жизнедеятельность областного центра», – сообщают в администрации города.

Напомним, свет погас в 13:10, это не первый случай за последнюю неделю. В пятницу при аналогичной ситуации подача электроэнергии возобновилась через 1,5 часа.

 

 

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