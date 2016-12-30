Стартовали обязательные продажи электронных полисов ОСАГО

02 Января 2017 года, 16:08

РОССИЯ/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Вчера в закон об ОСАГО вступили в силу поправки, согласно которым страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договоров в электронном виде с каждым обратившимся клиентом. После договоренности страховщик размещает полис в личном кабинете автовладельца на сайте страховой компании.

«Кабинет используется страхователем для внесения изменений в договор, если в течение срока его действия изменились сведения, указанные ранее в заявлении о заключении», – сообщает «Интерфакс».

Участники рынка считают, что это позволит увеличить доступность услуги, поднять сервис на новый уровень, отвечающий современным требованиям. Старт добровольных продаж электронного полиса был дан 1 июля 2015 года.

Изменения в законе регламентируют срок действия установленных Центробанком предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов. Срок действия «не может быть менее одного года». При этом увеличивается срок повторного рассмотрения дела о выплате страховщиком возмещения – с пяти до десяти рабочих дней.

Ранее Российский союз автостраховщиков предложил повысить территориальные коэффициенты в ОСАГО в 14 регионах, включая Мурманскую область. Также Заполярье вошло в «красную зону» рейтинга страны по мошенничеству в сфере ОСАГО.

По данным агентства, в целом результаты 2016 года российские страховщики признают неплохими: общий прирост премий может составить 15%.