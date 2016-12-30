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Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Сноубордисты из Питера открыли в Кировске экстрим-лагерь
 
 
 
 
02 Января 2017 года, 17:10

Сноубордисты из Питера открыли в Кировске экстрим-лагерь


КИРОВСК/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Кировске открылся лагерь для сноубордистов «Chorr Camp 2017». Самая большая делегация представляет Санкт-Петербург, ведь организаторами выступил коллектив из северной столицы. Первой в программе станет обязательная лекция по лавинной безопасности Игоря Загвоздина.

«Лавинная опасность в Хибинах высока: с 1935 года лавины унесли приблизительно 172 жизни. Именно здесь была создана первая в СССР служба, специалистом которой и является Загвоздин», – рассказали представители горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр».

График достаточно плотный, свободным в расписании  40 участников останется только пятое января. Завершится лагерь в субботу.

 «Сноубордистов всех мастей ожидают ежедневные соревнования в экстрим-парке в дисциплинах «Big air», «jibbing». Зрители смогут наблюдать за выступлениями на склонах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» и на городском склоне «Таун Хилл» в районе улицы Ленинградская», – сообщают в администрации Кировска.

 Фото: Chorr CAMP 2017

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