Сноубордисты из Питера открыли в Кировске экстрим-лагерь

02 Января 2017 года, 17:10

КИРОВСК/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Кировске открылся лагерь для сноубордистов «Chorr Camp 2017». Самая большая делегация представляет Санкт-Петербург, ведь организаторами выступил коллектив из северной столицы. Первой в программе станет обязательная лекция по лавинной безопасности Игоря Загвоздина.

«Лавинная опасность в Хибинах высока: с 1935 года лавины унесли приблизительно 172 жизни. Именно здесь была создана первая в СССР служба, специалистом которой и является Загвоздин», – рассказали представители горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр».

График достаточно плотный, свободным в расписании 40 участников останется только пятое января. Завершится лагерь в субботу.

«Сноубордистов всех мастей ожидают ежедневные соревнования в экстрим-парке в дисциплинах «Big air», «jibbing». Зрители смогут наблюдать за выступлениями на склонах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» и на городском склоне «Таун Хилл» в районе улицы Ленинградская», – сообщают в администрации Кировска.

Фото: Chorr CAMP 2017