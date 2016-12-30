Для мурманских школьников в 2017 году создадут технопарк

02 Января 2017 года, 16:28

МУРМАНСК/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Постановлением регионального правительства утверждена концепция и «дорожная карта» детского технопарка «Кванториум». Создание пространства для школьников стало возможно благодаря победе Мурманской области в конкурсе на предоставление в 2017 году субсидии из федерального бюджета.

На базе «HiTech» цеха, специальных лабораторий для квантумов, лектория будут функционировать пять направлений: «Биоквантум», «Робоквантум», «Энерджиквантум», «Геоквантум» и «Лазерквантум». Также предусмотрены площадки для тестирования механизмов, лаборатория дошкольника, медиа библиотека.

«Предполагается, что это позволит увеличить охват детей дополнительными программами технической и естественнонаучной направленности с 13,5% в 2016 году до 17% в 2019», – сообщили в областном правительстве.

Согласно документу, обучать 800 маленьких северян будут приблизительно 140 педагогов. Так, Мурманск войдет в состав координационных центров «JuniorSkills», расположенных в 27 областях страны.