В России увеличился пенсионный возраст чиновников

02 Января 2017 года, 18:30

РОССИЯ/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Пенсионный возраст для государственных служащих начал поэтапно увеличиваться: на 6 месяцев каждый год. Новые нормы вступили в силу со вчерашнего дня. Ранее чиновники уходили на пенсию в том же возрасте, что и остальные: мужчины – в 60 лет, женщины – в 55. В итоге порог для чиновников должен составить 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Как передают «РИА Новости», в законе прописаны единые условия, определяющие право на пенсионное обеспечение для федеральных, региональных и муниципальных служащих. Помимо этого предусматривается постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера, с 15 до 20 лет.

Так, в новом году минимальный стаж для пенсии будет 15,5 года, в 2018 – 16 лет.

Действующий закон направлен на сохранение квалифицированных кадров. Претендовать на выплату может только человек, уходящий на нее с работы в госведомстве. Если человек последние годы работал в коммерческой структуре, то «особая» пенсия ему уже не положена.

Ориентировочно сокращение расходов пенсионного фонда в 2016 году составило более 622 миллионов рублей.