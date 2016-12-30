Северное сияние озарило новогоднюю ночь Мурманской области

02 Января 2017 года, 17:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 января/ БИ-ПОРТ – Участники группы AstroAlert «Наблюдательная астрономия» встретили Новый год под северным сиянием Кольского полуострова.

«Мы находимся за Полярным кругом в Мурманской области с участниками нашей экспедиции. Прошла лекция по астрофотографии, познакомились с зимними созвездиями и самые терпеливые смогли даже поймать первое северное сияние в этой поездке», – рассказывают очевидцы.

Накануне в небе над Мурманском можно было наблюдать не менее яркое явление — перламутровые облака.