До -30 градусов может похолодать в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 января/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 3 января на территории области ожидается облачность переменная, местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -15-20 градусов, при прояснении -25-30 градусов. Гололедица.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный 15-16 м/с.
Сегодня по состоянию на 9:00 в Мурманске температура воздуха составляет -20 градусов, ветер юго-западный 4-5 м/с. Самое холодное место в области этим утром отмечено в Апатитах (-31) и Янискоски (-32). Теплее всего в Ловозеро (-14) и Териберке (-13).