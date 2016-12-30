В первый день нового года в Мурманской области появились на свет тринадцать малышей

03 Января 2017 года, 10:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - В регионе первым новорожденным малышом в новом году стал мальчик Владимир, который родился в Мурманском областном перинатальном центре 1 января 2017 года в 0 часов 1 минуту. Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин поздравил маму мальчика, жительницу района Росляково Дарью Антипову.

Традиция поздравлять первого новорожденного в году призвана стимулировать рождаемость, показать, что женщины нашего края рожают и хотят рожать. Доказательством тому служит то, что первый ребенок 2017 года уже третий в этой семье", - сказал Роман Дурягин.

Как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, в первый день 2017 года в области родилось тринадцать детей: шесть детей в Мурманском областном перинатальном центре, три в роддоме Мурманской городской больницы скорой медицинской помощи, два - в родильном доме №3 и по одному ребенку в Апатитско-Кировской и Оленегорской больницах.