Дети военнослужащих из отдалённых гарнизонов Северного флота отправились на новогодние каникулы в Москву

04 Января 2017 года, 09:01

РОССИЯ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - По приглашению Правительства города Москвы при содействии командования Северного флота дети военнослужащих из отдалённых гарнизонов отправились в столицу на новогодние каникулы. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Для ребят запланирована большая культурно-развлекательная программа, включающая посещение Кремлёвской ёлки, Красной площади, Государственной Третьяковской галереи, Музея Космонавтики, Храма Христа Спасителя и других достопримечательностей столицы.

Важная роль отведена непосредственному общению детей военнослужащих Северного флота со столичными школьниками в рамках ознакомления северян с различными направлениями творческой деятельности юных москвичей. Именно такие прямые контакты создают дружескую атмосферу в новогодние праздники.

Регулярная практика приглашений юных североморцев на новогодние и рождественские праздники в Москву стала доброй традицией в рамках шефства правительства Москвы над воинскими частями Северного флота.

Возвращение ребят запланировано на 10 января 2017 года.