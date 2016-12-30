Гидрографы ВМФ России осваивают новейший комплекс «Крабик-БМ»

03 Января 2017 года, 10:55

РОССИЯ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Специалисты служб Военно-морского флота России приступили к освоению нового радиогеодезического комплекса «Крабик-БМ», сообщили журналистам в министерстве обороны.

«Специалисты Гидрографических служб Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии приступили к освоению и обучению работе с радиогеодезическим комплексом «Крабик-БМ», который является новым, перспективным и высокоточным образцом технических средств, поступающих в подразделения Гидрографической службы ВМФ России», — говорится в сообщении.

РГК «Крабик-БМ» решает задачи геодезического обеспечения в реальном времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышает эффективность гидрографических и дноуглубительных работ.