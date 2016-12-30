В финской Лапландии у белой медведицы родился медвежонок

03 Января 2017 года, 16:30

ФИНЛЯНДИЯ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - В зоопарке Рануа у полярной медведицы родился медвежонок. За всю историю это второй медвежонок этого вида, выживший в финском зоопарке, пишет Yle.

Полярная медведица Венера родила двоих медвежат 25 ноября, одна один медвежонок умер спустя десять дней. Выживший медвежонок сможет выйти из вольера с матерью в феврале-марте.

Успешное размножение полярных медведей в неволе – явление крайне редкое. Пять лет назад в Рануа уже радовались рождению белого медвежонка, которого позже назвали Ранцо.