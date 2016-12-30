Мурманск украсят ледяными фигурами персонажей из сказок и мультфильмов

03 Января 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 3 января/ БИ-ПОРТ – С 4 января в Мурманске начнут устанавливать ледяные фигуры, созданием которых в следующие семь дней будут заниматься специально приглашённые мастера из Перми. Округа города украсят персонажи русских народных сказок, мультфильмов и просто животные. Баба Яга, Данила-мастер, Кощей Бессмертный, Иван-царевич, Золотая рыбка и другие расположатся в центре Мурманске на улице Воровского. На Семёновском озере будут установлены фигуры Снежной королевы, персонажи из мультфильма "Приключения капитана Врунгеля". На площадке у лодочной станции будет установлена ледяная горка. В Первомайском округе на площади рядом домом проспект Кольский, 101 (перекрёсток проспекта с улицей Баумана) будет создан ледяной лабиринт.

Ожидается, что все ледяные фигуры будут готовы к 11 января. Все они будут подсвечены с помощью светодиодных гирлянд.