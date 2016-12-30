70 лет со дня рождения начальника береговых войск Северного флота Александра Отраковского

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 3 января, исполняется 70 лет со дня рождения Александра Ивановича Отраковского (1947-2000), генерал-майора, начальника береговых войск Северного флота.
Отраковский в 90-е годы участвовал в обеих чеченских кампаниях, возглавлял оперативные группы морской пехоты Северного флота на Кавказе. Умер от сердечного приступа в районе Ведено в 2000. Ему посмертно было присвоено звание Героя России. Похоронен 10 марта 2000 года в городе Североморске, на аллее Героев.
В Североморске установлена мемориальная доска, его именем назван большой десантный корабль.