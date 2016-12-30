90 лет со дня рождения юнги Северного флота Александра Ковалёва

04 Января 2017 года, 10:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 4 января, исполняется 90 лет со дня рождения юнги Северного флота Александра Николаевича Ковалёва, юнги Северного флота.

В 1942 году Ковалёв поступил в Соловецкую школу юнг под именем Александр Николаевич Ковалёв в роту подготовки мотористов. После её окончания был распределён на эсминец «Громкий», а после — на торпедный катер. Участвовал в 14 боевых походах.

8 мая 1944 года торпедный катер ТК-209, на котором служил Саша Ковалёв, под командованием А. И. Кисова атаковал группу кораблей противника, после чего сам подвергся атаке немецкой авиации, в результате которой осколком снаряда был пробит коллектор двигателя, из которого стала поступать горячая вода, перемешанная с маслом и бензином. Саша Ковалёв прикрыл пробоину своим телом, получив сильнейшие ожоги. 9 мая 1944 Саша Ковалёв погиб в результате взрыва германской фосфорной мины, не разорвавшейся накануне на катере после бомбардировки его авиацией противника.

Он посмертно награждён Орденом Отечественной войны I степени. Перезахоронен в Североморске в 2010 году. Его именем названы улицы в Мурманске, Североморске, Архангельске и на Соловецикх островах.