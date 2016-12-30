Как пережить сильные морозы в Мурманской области

03 Января 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - По данным Мурманского УГМС, с первого дня нового года Кольский полуостров оказался во власти тыловой части циклона, смещающегося с севера Скандинавии, что привело к снижению температуры воздуха в Мурманской области. Например, сегодня при прояснениях в регионе может похолодать до -30 градусов. Для того, чтобы отдых на природе в зимний период приносил только пользу и удовольствие, необходимо знать и соблюдать правила безопасности. Важно помнить: опасность обморожения создает не только минусовая температура, но и такие факторы, как влажность воздуха и сила ветра, рассказали в ГУ МЧС по Мурманской области.

«В первую очередь, стоит позаботиться об одежде. Оптимальны несколько слоев одежды. Куртки и пальто должны быть свободными. Это же касается и обуви, утепленной дополнительными стельками, а носки надеть лучше шерстяные. Открытые участки тела желательно смазать специальным кремом», - отмечают специалисты. Перед выходом на улицу рекомендуется хорошо покушать, а во время прогулки как можно чаще заходить в тёплые помещения.

«Особенно внимательными надо быть в период экстремально низких температур. Тогда желательно отказаться от длительных пеших переходов и дальних поездок на личном транспорте. Если путешествия не избежать, водителям стоит проследить за техническим состоянием своих транспортных средств. При поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, это приведет к обморожению. Дождитесь попутной машины, попросите отвезти вас в ближайший населенный пункт», - говорится в сообщении.

Любителям кататься на коньках и лыжах не рекомендуется выходить на улицу при температуре ниже -20 градусов. Запрещается пребывание на лыжах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.