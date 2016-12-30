Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» может завершить операцию в Средиземном море до конца января

03 Января 2017 года, 13:40

МИР/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», как ожидается, в этом месяце могут завершить дальний поход в Средиземное море и взять курс на Североморск. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

29 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.

15 ноября прошлого года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиакрыла «Адмирала Кузнецова» - палубные истребители задействованы в военной операции на территории Сирии.