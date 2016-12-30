Путин поручил создать рабочую группу для борьбы с криминализацией подростковой среды

03 Января 2017 года, 14:05

РОССИЯ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин поручил правительству создать рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды, включив в эту рабочую группу представителей Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», - говорится в тексте поручения.

Рабочая группа должна быть создана до 15 февраля 2017 года.