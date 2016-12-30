В новогоднюю ночь несколько жителей Мурманской области избили своих супругов или знакомых

03 Января 2017 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области возбуждены уголовные дела за побои и причинение легкого вреда здоровью, произошедшие в период с 31 декабря по 1 января. Так, в полицию Кандалакши поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее избил сожитель. По факту в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью жителя Кандалакши 1987 года рождения возбуждено уголовное дело.

В поселке Пушном 1 января в утреннее время ранее судимая местная жительница 1967 года рождения причинила телесные повреждения ножом своему знакомому 1973 года рождения, изрезав ему лицо.

В Первомайском округе Мурманска 1 января в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что жителю областного центра причинены телесные повреждения в виде травмы головы. Участковый уполномоченный полиции установил, что мужчину 1970 года рождения избила его жена 1972 года рождения, ударив по голове табуретом.

В медицинское учреждение 1 января за помощью обратилась жительница областного центра 1968 года рождения с травмой головы. Участковый уполномоченный полиции, опросив потерпевшую, установил, что телесные повреждения ей причинил ее знакомый, находясь у нее в гостях в ночь с 31 декабря по 1 января. В качестве орудия он использовал стул.

За побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 и 116 УК РФ) действующим законодательством России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. По всем случаям возбуждены уголовные дела.