Прогноз полярных сияний на январские каникулы

03 Января 2017 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 января/ БИ-ПОРТ – В период с 3 по 7 января 2017 года на Солнце ожидается прохождение обширной корональной дыры – область в солнечной короне, через которую осуществляется выброс плазмы в межпланетное пространство. Такая «освободившаяся» плазма становится частью солнечного ветра. А это значит, что на Земле следует ожидать магнитной бури, которая для многих фотографов означает одно – возможность запечатлеть полярное сияние.

По мнению мурманского астронома Виктора Трошенкова, особое внимание следует обратить на 4-5 января – в эти числа ожидается магнитный шторм. Впрочем, как пишет специалист у себя на странице «Вконтакте», ясные вечер и ночь, например, в Мурманске, вероятнее всего придутся только на 6 января.

По данным портала комплекса космических телескопов ТЕСИС, вероятность возникновения магнитной бури 4 и 5 января составляет 25-30%.

Фото: AstroAlert «Наблюдательная астрономия»