03 Января 2017 года, 15:45

МУРМАНСК/ 3 января/ БИ-ПОРТ - Несмотря на пришедшее в Мурманскую область похолодание, переправа на озере Ловозеро остается закрытой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. Дело в том, что ледовая обстановка на озере неблагоприятна: толщина льда хоть и достигает местами 32 см, но его структура неоднородна, наблюдается подвижка льда.

«А ввиду большого количества выпавшего снега происходит его продавливание, потому не только выезд, но и проход по льду Ловозера крайне опасен», - сообщили в ведомстве.