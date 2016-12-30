Что делать, если в вашем дворе не убирают снег

03 Января 2017 года, 17:35

МУРМАНСК/ 3 января/ БИ-ПОРТ – Найти нарушения в деятельности управляющей компании - полдела. Надо ещё заставить её устранить выявленные нарушения. С последней декады декабря абсолютно все мурманчане и гости города имеют возможность лично оценить, как обстоят дела с уборкой снега не только с основных улиц областного центра, но и во дворах многоквартирных домов. Так, ещё 29 декабря комиссия, в которую вошли и депутаты Совета депутатов города Мурманска, выявила многочисленные нарушения в обслуживании домов №32 и 34на улице Крупская: тротуары и проезжая часть были не очищены от снега. Сегодня по данным адресам был совершён очередной рейд.

«Управляющим компаниям удалось договориться, объединить усилия и одновременно приступить к комплексной уборке, чтобы почистить весь двор. К сожалению, часть машин не убрана, что осложняет работу, – отметил мэр Мурманска Дмитрий Филиппов. – Видно, что посыпали тротуары, убрали колею. Придомовая территория выглядит лучше, чем, когда мы приезжали сюда несколько дней назад. Но они могли бы и раньше это сделать, конечно».

Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, собственники жилья могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже прокуратуру.