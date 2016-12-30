В Мурманской области ожидается до -33 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 января/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 4 января на территории области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -18-23 градусов, при прояснениях -28-33 градусов. Гололедица.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -31 градус, ветер юго-западный 4-6 м/с. По состоянию на 9:00 самое холодное место в области сегодня отмечено в Мурмашах, где столбик термометра опустился до -38 градусов. Теплее всего в Териберке – там -13 градусов.