Названа самая безопасная авиакомпания в мире

04 Января 2017 года, 10:55

МИР/ 4 января/ БИ-ПОРТ - Самым безопасным авиаперевозчиком в мире стала компания «Cathay Pacific». Это следует из ежегодного отчета центра авиационной безопасности JACDEC. Как сообщает Avia.pro, специалисты основывались на реальных фактах авиационных происшествий, которых, именно у этого авиаперевозчика, оказалось меньше всего.

В пятерку наиболее безопасных авиаперевозчиков по версии JACDEC также попали «Emirates», «EVA Air», «Qatar Airways» и «Hainan Airlines». Уточняется, что согласно рейтингу безопасности JACDEC, российская авиакомпания «Аэрофлот» заняла 36-е место.